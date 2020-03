Neben Nik P. gab es noch einen weiteren Gast bei "Du bist nicht allein" - auch Eloy de Jong war aus der Ferne in seiner niederländischen Heimat in das Studio geschaltet. Er unterrichtet - wie viele andere Eltern auch - seine kleine Tochter zur Zeit bei sich zu Hause. Das ist nicht immer einfach, vor allen Dingen, wenn sie Fragen zur momentanen Situation hat:

Nicht in Erklärungsnot kommt Eloy de Jong, wenn man ihn danach fragt, wer gerade besonders wichtig ist für unsere Gesellschaft - zum Beispiel Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten.

In ihrem Studio-Wohnzimmer kamen die Moderatoren Uta Bresan und Axel Bulthaupt auch in der zweiten Ausgabe von "Du bist nicht allein" wieder viel mit ihrem Publikum daheim ins Gespräch. Nicht nur gestalteten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung durch ihre Musikwünsche mit, Anrufende wurden auch direkt ins Studio geschaltet. Auch über Facebook und Whatsapp konnte man sich an der Sendung beteiligen. Die Nutzer konnten so erzählen, wie es ihnen aktuell geht, wie sie mit der Situation umgehen und ihre Lieben grüßen, mit denen sie gerade nicht zusammen sein können.