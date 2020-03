Uta Bresan & Axel Bulthaupt laden auch an diesem Freitag wieder in ihr Studio-Wohnzimmer ein. Zu einer Sendung, die deshalb so besonders ist, weil ihr sie gestaltet habt und weil ihr in der Show zu Wort kommen sollt. Hier könnt ihr auch weiterhin eure Musikwünsche abgegeben, die Uta und Axel in der Sendung erfüllen werden.