Die ARD-Eurovisionsshow "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" sollte ursprünglich am 14. März in der Messehalle in Halle/Saale gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung, verursacht durch die Corona-Pandemie, wurde die Show mit Blick auf die Verantwortung für die Gesundheit der Besucher auf den 6. Juni verschoben. Da das erste Duettalbum von Florian Silbereisen und Thomas Anders in dieser Show vorgestellt werden sollte, wurde auch die Veröffentlichung von "Das Album" auf den 5. Juni verlegt.