Wer hätte das gedacht, dass das Corona-Virus Einfluss auf das Erscheinen eines Schlager-Albums haben könnte? Doch genauso ist es im Fall des ersten Duettalbums von Florian Silbereisen und Thomas Anders passiert. Die große ARD-Eurovisionsshow "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" sollte ursprünglich am 14. März in der Messehalle in Halle/Saale gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Virus wurde die Show mit Blick auf die Verantwortung für die Gesundheit der Besucher auf den 6. Juni verschoben.