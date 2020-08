Wenn so viele tolle Sänger aufeinander treffen, liegt eine Sache natürlich auf der Hand: ein Duett. Und so gab es bei "Liebe kann uns retten" mehrere wunderschöne Duette zu bestaunen, zum Beispiel von Jeanette Biedermann mit dem Weltstar Ronan Keating. Sie sangen gemeinsam den Klassiker "We've got tonight".