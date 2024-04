Auch in dieser schweren Zeit, versuchte der Schlagerstar positiv zu bleiben. Insbesondere die Aussagen ihres Arztes machten Dunja Rajter von Anfang an Mut:

Bei einer Netzhautablösung kommt es zur Trennung (Abhebung) der Netzhaut von der Aderhaut. Zwischen den Schichten sammelt sich Flüssigkeit. Die Netzhaut wölbt sich blasenartig in den Augapfel hinein. In dem Gebiet der Abhebung wird die Netzhaut nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen aus der Aderhaut versorgt. Es folgen Funktionsstörungen - Gesichtsfeldausfälle bis zur Erblindung. Uniklinikum Jena

Dunja Rajter war die Schöne in den Karl May-Filmen der 60er Jahre. An der Seite von Pierre Price und Mario Adorf spielte sie sich in Filmen wie "Unter Geiern" und "Winnetou" in die Herzen des Publikums. Als Schlagersängerin wurde sie Anfang der 70er Jahre mit Hits wie "Was ist schon dabei" und "Salem Aleikum" bekannt. Sie ist seit 2009 in dritter Ehe mit Michael Eichler verheiratet.