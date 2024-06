Eberhard Hertel ist am 20. Juni 2024 im Alter von 85 Jahren gestorben. Der im Vogtland geborene Sänger startete seine Karriere erst mit Ende 30. 1976 sang sich Eberhard Hertel mit einem volkstümlichen Medley in der DDR-Talente-Sendung "Heitere Premiere" in die Herzen des Publikums. Insgesamt hat Eberhard Hertel elf Alben veröffentlicht. Sein Letztes erschien vor fünf Jahren anlässlich seines 80. Geburtstages.