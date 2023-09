Emotionen gehören zu jeder großen Show dazu: Es wird gelacht, gefeiert und manchmal auch richtig geweint. Als DJ Ötzi 2016 in einer Show bei Florian Silbereisen von Tochter Lisa-Marie überrascht wird, blieb wohl vor den TV-Geräten kaum ein Auge trocken. Heimlich war die damals 14-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter dem Schlagersänger hinterhergereist, um mit ihm erstmals im Live-Fernsehen einen seiner großen Hits zu singen. Da konnte selbst der noch so starke DJ Ötzi nicht mehr an sich halten.

Ein Herz und eine Seele: Dj Oetzi mit Tochter Lisa Marie. Bildrechte: IMAGO / Eventpress