Immer, wenn Nicole auf der Bühne steht, wünschen sich ihre Fans den Titel "Ein bißchen Frieden". Im Interview mit t-online sagte die Sängerin: "Das Lied wird wahrscheinlich nie an Aktualität verlieren. Wenn ich es auf der Bühne anstimme, passiert noch immer was mit den Menschen: Die Feuerzeuge gehen an, die Menschen fassen sich an den Händen, einige weinen sogar."

Ralph Siegel und Nicole: Aufnahme von 1987. Bildrechte: imago images / teutopress



Die Single, die aus der Feder von Ralph Siegel und Bernd Meinunger stammt, erschien in Deutschland am 22. März 1982 und war für fünf Wochen der Nummer-eins-Hit. Am längsten auf Rang eins verharrte die Friedensballade mit elf Wochen in Schweden. In Deutschland gab es für über 250.000 verkaufte Einheiten eine Goldene Schallplatte. Das Lied gehört zu den meist verkauften deutschen Schlagern seit 1975. Die Single wurde weltweit über fünf Millionen Mal verkauft.



Erst 28 Jahre später gelang es wieder, dass Deutschland bei dem Contest gewinnen konnte. 2010 holte Lena in Oslo mit dem Song "Satellite" den Sieg für Deutschland.