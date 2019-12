Am 29. Januar 1972 wurde im DDR Fernsehen der erste Kessel Buntes ausgestrahlt. Moderiert wurde die Show im Friedrichstadtpalast Berlin von den drei Dialektikern: Horst Köppert, Lutz Stückrath und Manfred Uhlig. Der 118. und letzte Kessel wurde live aus der Stadthalle Bielefeld am 19.12.1992 übertragen, Karsten Speck führte durch die Show. An den beliebten Samstag-Abendshows waren fast 11.000 Mitwirkende beteiligt. Wolfgang Lippert sucht für seine Spezial-Sendungen seine und die Lieblingsstücke der Zuschauer heraus. Er präsentiert wirklich antiquarische Ausschnitte, manchmal sogar in schwarz-weiß, kramt Geschichten der Künstler heraus, die sie entweder in Interviews oder direkt im Gespräch mit ihm erzählen.

Peggy March und Wolfgang Lippert Bildrechte: MDR/Martina Körbler

Ihren Song aus den 60ern "Mit 17 hat man noch Träume" kennen zumindest all die, die vor 1970 geboren wurden. Peggy March war eine der wenigen US-amerikanischen Künstlerinnen, die in der damaligen DDR auftraten. Auch in "Ein Kessel Buntes" war die blonde Sängerin mehrmals zu Gast. Und, so sagt sie im Gespräch mit Wolfgang Lippert, sie kam gern in die DDR.

Schlagersänger Thomas Lück trat in der DDR vor allem mit heiteren Titeln wie "Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her" oder "Lass doch den Schlankheitstee" auf. Ab 1997 tourte er gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Holm als Duo. Im Oktober 2019 starb der Sänger im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung.