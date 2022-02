Ein 50. Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Und so können alle "Kessel"-Fans am 12. Februar ab 20:15 Uhr im MDR 180 Minuten lang die Show-Bonbons der legendären DDR-Samstagsabendshow made in Adlershof genießen.

Die drei Dialektiker: v.l.n.r: Lutz Stückrath, Manfred Uhlig und Horst Köbbert. Bildrechte: dpa Am 29. Januar 1972 begrüßten die drei Dialektiker (Manfred Uhlig, Lutz Stückrath und Horst Köbbert) zum ersten Mal die Zuschauer mit politischen Pointen, Künstlern aus Ost und sensationell auch aus West zu "Ein Kessel Buntes". Sechs Mal im Jahr wurde die Show zur besten Sendezeit am Samstagabend ausgestrahlt. Produziert wurde der "Kessel" in verschiedenen großen Hallen, meistens im Berliner Friedrichstadtpalast, aber auch im Palast der Republik oder im Kulturpalast Dresden. Für den "Kessel" wurden auch zahlreiche internationale Stars verpflichtet. Zu diesen gehörten beispielsweise Mireille Mathieu, Dalida, ABBA, The Rubettes, Katja Ebstein und Roland Kaiser. Während anfangs die drei Dialektiker die Show moderierten, war später das Besondere am "Kessel", dass die Moderatoren wechselten.



Die letzte Kessel-Show wurde am 19. Dezember 1992 ausgestrahlt. An den insgesamt 118 Ausgaben in über zwanzig Jahren waren insgesamt fast 11.000 Mitwirkende, darunter Moderatoren, Artisten, Schauspieler, Sänger, Tänzer und Musiker, beteiligt.

Die Erinnerungen der Stars

Die DDR-Kultband "Puhdys" im Kessel. Bildrechte: MDR/Klaus Winkler Frank Schöbel ist zu Gast bei Wolfgang Lippert und kramt in seinen Erinnerungen. Er war immerhin neun Mal im Kessel aufgetreten. Auch Roland Kaiser war vier Mal zu Gast in der Show, obwohl er kein DDR-Künstler war. Er erinnert sich daran, wie das Publikum ihn aufgenommen hat. Und natürlich kommen die nationalen und internationalen Stars mit ihren Erinnerungen an die europäische Kult-Show noch einmal zu Wort. Katja Ebstein erzählt, dass sie auf Anregung von Willy Brandt in den Kessel kam. Joey und Patricia Kelly schwärmen davon, dass ihr erster Kesselauftritt das Sprungbrett für ihre Fernsehkarriere in Ost und West war. Die Beatles des Ostens, die polnische Band "Die roten Gitarren", staunen bis heute über die ungebrochene Begeisterung für ihren Kesselhit "Weißes Boot".