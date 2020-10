Der Superstargast in dieser Spezialausgabe ist Chris Norman . Der charismatische Musiker, der mit "Smokie" und auch solo, so oft im Kessel war, erinnert sich und feiert auch sein persönliches Jubiläum. Zu seinem 70. Geburtstag erlebt man den Engländer mit seinen großen und vielen neuen Hits! Er ist aber nicht der Einzige, der auf die große Zeit von "Ein Kessel Buntes" zurück blickt. Auch Stars wie Ireen Sheer, Katja Ebstein, Marianne Rosenberg und die Kelly Family lassen ihre Auftritte zum Jubiläum noch einmal Revue passieren.

Ein weiterer Superstar gehört ebenfalls zu den Gratulanten: Showmaster Florian Silbereisen. Er schwärmt in der Sendung von einer ganz besonderen Frau: der Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeiser.



Sie ist eine absolute Legende in ihrem Handwerk. Sie hat über 50 Jahre Showgeschichte geschrieben, denn Elke Schleuß-Gillmeister stattete Moderatoren, das Ballett und Mitwirkende des Kessels mit wundervollen und originellen Bühnenoutfits aus. Sie kleidete aber auch Künstler der "Feste der Volkmusik" ein - so auch Florian Silbereisen.



Hier zeigt sie uns exklusiv ihre "Figurinen", also ihre gezeichneten Entwürfe und wie diese am Ende dann im Fernsehen ausgesehen haben.