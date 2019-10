"Wo die Ostseewellen ... " - da liegt auch das berühmte Seebad Warnemünde. Und dorthin entführt Wolfgang Lippert die Zuschauer in der Spezial-Ausgabe von "Ein Kessel Buntes". Die Seebäder waren in DDR-Zeiten nicht nur Tummelplatz für Erholungssuchende, auch die Musiker und Künstler unterhielten mit maritimen Shows und Konzerten in Strandmuscheln die Urlauber. Und genau hier schaut sich Lippi um, erinnert an die einstigen und entdeckt die heutigen Urlaubsquartiere. Und er trifft natürlich Musiker und Künstler, die damals wie heute für Unterhaltung am Ostseestrand sorgen. Sängerin Petra Zieger spielte schon damals mit ihrer Band in vielen Ostsee-Orten.