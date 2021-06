Der Sommer lässt die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt mit den Gesichtern um die Wette. Und wo ist es bei diesem hochsommerlichen Wetter am schönsten? Genau, am Wasser. Deshalb trifft Wolfgang Lippert bei "Ein Kessel Buntes - Spezial" die Stars im Ostseebad Warnemünde. Mit dabei beim "Supermix aus Adlershofer Unterhaltungsshows" ist zum Beispiel Sängerin Petra Zieger, die "unter jeder Muschel war".

Moderator Wolfgang Lippert in seinem Element Bildrechte: MDR/Arvid Müller

Auch Musiker und Künstler zog es in der warmen Jahreszeit schon immer an die schöne Ostsee. Neben vollen Stränden gab es deshalb auch viele maritime Shows und Tourneen in den Konzertmuscheln von Ahlbeck bis Warnemünde zu sehen. Kult-Moderator "Lippi" erinnert sich an die historischen Urlaubsquartiere vor Ort und entdeckt auch, wo und wie die Menschen heutzutage ihren Urlaub verbringen.