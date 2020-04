Patricia und Joey Kelly Bildrechte: MDR/Martina Körbler

Die Kelly Familiy - Die Fans in der DDR nahmen so manches auf sich, um zum Beispiel an eine handsignierte Platte der irischen Band zu kommen. In der DDR gab es keine, aber in Bulgarien. In der größten Erfolgszeit, den 70ern, durfte die Kelly-Family nicht in der DDR auftreten. Dafür aber dann drei Wochen vor der Öffnung der Mauer in "Ein Kessel Buntes". Patricia und Joey Kelly erinnern sich: