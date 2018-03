Eine Tour, die alle bisherigen Rekorde in den Schatten stellt: Die Helene Fischer - Live-Tour 2018 Bildrechte: IMAGO

Fünf ausverkaufte Shows an sechs Tagen und 55.000 Besucher sind die stolze Bilanz, wenn Helene Fischer auf ihrer Live-Tour in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen Station macht. Nie zuvor in der mehr als 20-jährigen Geschichte der Multifunktionsarena ist es einem Solo-Künstler gelungen, innerhalb eines so kurzen Zeitraums so viele Besucher nach Oberhausen zu locken.



Bei der letzten Show am 25. Februar 2018 überraschten die Betreiber der Halle die Schlagersängerin mit einem Stern auf dem Walk Of Fame. Dieser befindet sich unmittelbar vor dem Haupteingang der Arena und würdigt Künstler, die einen außergewöhnlich großen Anteil an der Geschichte der König-Pilsener-Arena haben. Helene Fischer gesellt sich somit zu festen Größen und Legenden der Musikindustrie wie Kiss, Joe Cocker oder Lionel Richie. In den nächsten Tagen wird Helenes Stern in den Walk Of Fame eingelassen und kann zeitnah von ihren Fans besucht werden.