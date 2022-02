Ganz persönliche Lebenstipps von Roland Kaiser zu bekommen, dafür würden wohl viele Schlagerfans einiges tun. Für Schauspieler Axel Prahl wird das nun Wirklichkeit, wenn auch nur in einer Filmrolle. Roland Kaiser ist nämlich am 16. Februar im Ersten im Film "Eisland" zu sehen. Seine Rolle dürfte Roland Kaiser nicht schwergefallen sein, denn in der Tragikomödie spielt er sich selbst.