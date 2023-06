Milon wäre zwölf Jahre alt Trauriger Geburtstag: Eloy de Jong am Grab seines Sohnes

Anfang Juni ist für Eloy de Jong, seinen Partner Ibo und Tochter Indy immer eine schwere Zeit. Am 8. Juni 2011 wurde Söhnchen Milon geboren, fünf Stunden später verließ er diese Welt schon wieder. Auch in diesem Jahr steht die kleine Familie todtraurig am Grab des kleinen Jungen.