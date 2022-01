Er war "Maximum Power" Eloy de Jong bei "The Masked Dancer" enttarnt

Er war der elektrische Superheld der Show, doch 1.000 Volt in den Beinen haben nicht ausgereicht: "Maximum Power" ist bei der ProSieben-Show "The Masked Dancer" ausgeschieden und wurde enttarnt. Unter der Maskerade steckte Schlagerstar Eloy de Jong. Der 48-jährige Sänger konnte mit seinen Tanzschritten und in seinem lila- und orangefarbenen Superhelden-Kostüm das Publikum nicht mehr überzeugen und musste deshalb seine Maske absetzen. Darüber war er aber gar nicht allzu böse, denn nach der Auflösung sagte er:

Ich bin eigentlich ganz happy, dass das Ding jetzt endlich abkam. Eloy de Jong The Masked Dancer | ProSieben

Kein Wunder, die Kostüme bringen sicherlich ein paar Kilo auf die Waage. Das Tanzen habe ihm aber viel Spaß gemacht, sagte Eloy weiter.

Der enttarnte Eloy tanzt noch einmal vor. Bildrechte: dpa Mehrere Hinweise hatten die Jury bereits auf die Spur des Sängers gebracht: So wurden als ein Indiz Tulpen präsentiert - ein verweis auf seine niederländische Heimat. Aus dem Rateteam tippte schließlich Sänger und Musical-Darsteller Alexander Klaws auf de Jong, während sein Kollege Steven Gätjen den Entertainer Bürger Lars Dietrich unter der Maske vermutete. Gastjurorin Annemarie Carpendale tippte auf Benjamin Boyce, der genau wie Eloy früher auch bei der Boyband "Caught in the Act" sang.

Mit seinem imposanten Kostüm und einer Choreografie mit roboterhaften Elementen hatte sich "Maximum Power" alias Eloy de Jong viel Jury-Lob erarbeitet. Die Show ist an das Format "The Masked Singer" angelehnt, in der Prominente in ausgefallenen Kostümen singen und erraten werden müssen. Auch da haben schon einige Schlagerstars teilgenommen, wie etwa Ross Antony, Thomas Anders und Sarah Engels.