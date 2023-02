Eloy als Mitglied von Caught in the Act 1996. Bildrechte: imago images/localpic Eloy de Jong war Sänger in der erfolgreichen Boyband "Caught in the Act" (Cita), ein Mädchenschwarm. Jede zweite Frage der Mädchenzeitschrift "Bravo" lautete, so Eloy: "Wie sieht deine Traumfrau aus?" Poster mit ihm hingen an den Wänden der Teenies, es gab Kaffeetassen und sogar Bettwäsche. Wie es ihm damit gegangen ist, weil er wusste, dass er Männer liebt, darüber sprach er jetzt im Podcast "Busenfreundin".

Als Eloy das erste Mal verliebt gewesen sei in einen jungen Mann, in Carlo, habe das der Manager der Band erfahren und beide eingeladen. Und dann habe er diese Frage gestellt:

Eloy, möchtest Du ein Teil von Caught in the Act bleiben oder eine Beziehung mit Carlo? Eloy zitiert Manager von Cita Podcast "Busenfreundin"

Er habe geweint, so Eloy, das sei eine Entscheidung gewesen, die ein so junger Mensch einfach nicht fällen könne. Er sei noch weiter mit Carlo zusammen geblieben, es sei aber klar gewesen, dass beide Sachen nicht nebeneinander existieren können. "Diese extreme Angst: 'Dann ist meine Karriere vorbei, dann ist mein Leben vorbei!', das ist für einen so jungen Menschen einfach unmenschlich."

Caught in the Act bei einem Auftritt 1995, Eloy de Jong (2. v.l.) Bildrechte: IMAGO / United Archives

Als er in den 80er- und 90er-Jahren aufgewachsen sei, habe es keine Beispiele von schwulen jungen Männern gegeben, mit denen er sich identifizieren konnte. Jetzt würde man durch Social Media von vielen Menschen erfahren, die anders seien. Man fühle sich nicht mehr so allein. "Ich habe 20 Jahre nicht in der Öffentlichkeit gelebt", erzählt der 49-Jährige weiter. Das tue er erst seit vier Jahren. Seit 15 Jahren sind er und sein Partner Ibo ein Paar, die gemeinsame Tochter Indy (Co-Elternschaft mit einer Freundin) ist elf Jahre alt.

Schlüsselerlebnis: Song "Egal, was andere sagen"

2018 trat Eloy de Jong in Florian Silbereisens Show "Heimlich: Die große Schlagerüberraschung!" mit dem Titel "Egal, was andere sagen" auf. Der Song ist ein Remake von "No Matter What" der Band Boyzone. Mit dem Sänger der Band, Stephen Gately, war Eloy von 1999 bis 2002 zusammen, Stephen starb 2009 im Alter von 33 Jahren. Sein Remake hat Eloy Stephen gewidmet. Vor dem Auftritt sei er gefragt worden, ob denn die Schlagerwelt so weit sei, das zu verstehen? Ein paar Monate danach sei sein erstes Solo-Album die Nummer 1 in Deutschland gewesen, das Video des Songs sei mittlerweile mehr als 15 Millionen Mal angesehen worden.

Er glaube, so Eloy, er habe mit diesem Song viele Menschen erreicht und zeigen können, dass es egal sei, ob sich zwei Männer, zwei Frauen oder Frau und Mann liebten.

Eloy de Jong: Glücklich mit Ibo und Indy