Eigentlich zeigt der ehemalige "Caught in the Act"-Sänger selten Fotos seines Privatlebens, doch dieses Mal will er sein Glück mit seinen Fans teilen.

Letztes Abendessen am Urlaubsort. Wir haben es wieder genossen in Österreich. Eloy de Jong Instagram

Seine Follower freuen sich mit ihm und kommentieren Grüße wie "Was für ein wunderschönes Familienfoto!" oder "So ein schönes Foto von euch und es freut mich, dass deine Mama mit dabei ist, sie sieht fantastisch aus."

Schwerer Weg zum Familienglück

Die vier Mitglieder der Boyband Caught In The Act, Eloy de Jong, Baastian Ragas, Benjamin Boyce, und Lee Baxter (l-r). Bildrechte: dpa Eloy de Jong hat sich erst spät geoutet. Wie Eloy in seiner Biografie "Egal, was andere sagen" litt er sehr unter seinem Vater, der ihn nicht so akzepriert habe, wie er ist. Als er dann bereit gewesen sei, auch öffentlich zu seiner Homosexualität zu stehen, sei er Teil der Boyband "Caught in the Act" gewesen. Er habe immer gedacht: "Was würden die Menschen sagen, wenn sie wüssten, wie du wirklich bist? Dann wäre es vorbei."

Eloy de Jong und Stephen Gately (Collage) Bildrechte: dpa, IMAGO / Allstar 1999 outete sich Eloy de Jong, indem er seine Beziehung zu Boyzone-Sänger Stephen Gately öffentlich machte. In dieser Zeit, so der Sänger in einem Interview mit RTL, sei seine Mutter Leni seine größte Stütze gewesen. Auch in seiner Kindheit und Jugend habe sie auf seiner Seite gestanden und ihn gelehrt, was es heiße, bedingungslos zu lieben. Als Dankeschön widmete Eloy seiner Mama auf seinem aktuellen Album "Lass das Leben Musik sein" den Song "Was es heißt zu lieben".

Seit 15 Jahren lebt Eloy mit seinem Partner Ibo zusammen. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Indy. Zu ihrer Tochter kam das Paar mittels einer Co-Elternschaft mit einer Freundin.

Eloy de Jong: "Möchte mit meiner Geschichte anderen ein Beispiel sein!"

Eloy de Jong und Tochter Indy in einer Fernsehshow. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA Nachdem er fast 20 Jahre nicht in der Öffentlichkeit gelebt habe, so Eloy im Podcast "Busenfreundin", möchte er jetzt seine Geschichte mit anderen teilen. Als er in den 90er Jahren aufgewachsen sei, habe es für ihn keine schwulen Männer gegeben, mit denen er sich identifizieren konnte. Jetzt kämpfe er dafür, dass andere Beispiele haben. Dann würden sie sich auch nicht mehr so allein fühlen. Er freue sich darüber, dass er als Solist Erfolg habe.