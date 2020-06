Es gibt Momente im Leben, da muss man einfach Prioritäten setzen - das geht Eloy de Jong nicht anders. Denn der musste am Wochenende seine CITA-Fans enttäuschen: Via Facebook kündigte er seinen vorerst letzten Auftritt mit "Caught in The Act" an. Am 30. März 2019 wird Eloy sich zum letzten Mal mit Bas und Lee in Gelsenkirchen die Bühne teilen, danach ist CITA (für ihn) erst einmal Geschichte. Denn für zwei musikalische Projekte, dafür fehlt Eloy de Jong ganz einfach die Zeit.



Seine Solokarriere als Schlagersänger könnte besser nicht laufen: Derzeit ist der sympathische Niederländer zusammen mit Florian Silbereisen und KLUBBB3 auf großer SCHLAGERFEST-Tour, bereits im August erscheint sein zweites Schlager-Album - und damit geht's ab Herbst schließlich auf große Solo-Tournee. Soll neben diesem Pensum noch Zeit für Lebenspartner Ibo und Töchterchen Indy bleiben, muss der Sänger beruflich ein wenig kürzer treten. Ein Abschied für immer soll Eloys CITA-Ausstieg jedoch nicht sein: