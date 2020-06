Eloy de Jong strahlt eigentlich mit der Sonne um die Wette. Doch der ehemalige "Caught In The Act" (CITA)-Star hat schwere Zeiten überstehen müssen. Die wohl schlimmste Tragödie in seinem Leben war der Tod seines kleinen Sohnes Milon fünf Stunden nach dessen Geburt.

Eloy de Jong mit der neunjährigen Indy: Sie ist sein ganzer Stolz. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Eloy und sein Partner Ibo brachten die Freundin in eine Spezialklinik nach Miami, die auf Frühgeburten spezialisiert ist. Indy blieb noch neun Tage im Bauch ihrer Mutter und konnte nach vier Monaten in der Klinik nach Hause in die Niederlande. Für Eloy lagen damals Freud und Leid so nah beeinander, wie man sich nur denken kann. Er freute sich über seine neugeborene Tochter und musste seinen Sohn beerdigen.



Heute ist Indy ein gesundes Mädchen, das Eloy und Ibo adoptiert haben. Sie lebt teilweise bei ihrer Mutter und teilweise bei ihren Vätern. Die drei teilen sich das Sorgerecht.



Genau heute vor neun Jahren stand unsere Welt still - mit diesen Worten beginnt Eloy den Facebook-Post, in dem er an seinen Sohn Milon erinnert.



