Stephen war am 10. Oktober 2009 infolge eines Lungen-Ödems auf Mallorca im Alter von 33 Jahren gestorben. Auf dem Foto sind die zwei sehr jung und sie sind ein Paar. "Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong und Boyzone-Frontmann Stephen Gately waren zwischen 1999 und 2002 ein Liebespaar. Eloy de Jong war 26 und Stephen 23 Jahre alt, als sie sich ineinander verliebten. Sie wollten sich nicht verstecken und gingen mit ihrer Liebe offen um. Sie waren die ersten Boygroup-Sänger, die mit ihrer Homosexualität an die Öffentlichkeit gingen.

Stephen Gately Bildrechte: imago/Future Image International

Eloy de Jong erinnert mit dem, was er am besten kann, an Stephen. Der niederländische Sänger interpretiert "No matter what", den größten Hit seines verstorbenen Ex-Freundes Stephen Gately und seiner Boy-Group Boyzone, 2018 unter dem Titel "Egal was andere sagen" neu. Der Song war auf dem ersten Schlager-Album von Eloy, der Sänger startete damit seine Schlager-Karriere. Als Eloy in Florian Silbereisens Show "Heimlich - Die große Schlager-Überraschung" im März 2018 mit diesem Lied auftrat, war er nicht der einzige, der Tränen vergoss.