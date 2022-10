Beim Schlagerjubiläum Eloy de Jong lässt emotionalen Song von Joy Fleming aufleben

Es war noch keine dreiviertel Stunde vergangen beim großen Schlagerjubiläum, da sorgte Schlagerstar Eloy de Jong schon für einen Gänsehaut-Moment bei vielen Schlagerstars. Er performte den legendären Schlager-Hit "Ein Lied kann eine Brücke sein" und ließ die Bühne golden leuchten. Allein musste der holländische Schlagerstar den Song am Samstagabend jedoch nicht singen. Joy Fleming erschien auf den LED-Wänden im Studio und sang noch einmal ihren großen Hit. Die 2017 verstorbene Schlager-Ikone mit der unfassbaren Stimme sorgte damit für eine ganz besondere Stimmung.

Joy Fleming bei einem Auftritt 2014 Bildrechte: Imago

"Ich liebe das Lied. Es ist so eine großartige Hymne für viele Leute. Der Text ist immer noch ganz modern und die Stimme von Joy ist fantastisch", sagte Eloy schon Ende September, als er bei den "Schlagern des Monats" bei Bernhard Brink zu Gast war. "Ein Lied kann eine Brücke sein" ist nämlich auf seinem aktuellen Album enthalten. Im Gespräch mit Bernhard Brink erzählte er auch, wie es zu dem außergewöhnlichen Duett kam: "Ich habe also zu meinem Producer gesagt: 'Wie cool wäre es jetzt mit Joy Fleming ein Lied zu machen.' Leider ist sie schon längst im Schlagerhimmel." Bevor man sich jedoch an die Produktion einer Neuauflage machte, musste noch etwas geklärt werden: