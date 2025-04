Eloy de Jong kann sich mit dem Thema Alkohol in der Musik nicht anfreunden und übt nun in einem Interview mit dem Portal web.de Kritik: "Zwar sollte man Songs nicht zu ernst nehmen, aber Alkohol ist eben nicht nur Spaß" , sagte der 52-jährige Sänger. Er möchte jedoch auch kein Spielverderber sein. Er freue sich für Vincent und Olaf, habe Vincent Gross sogar zu seinem Erfolg gratuliert. Der ehemalige "Caught in the Act"-Star stellt aber auch klar: "Mit meiner Musik möchte ich jedoch etwas anderes aussagen." Seine Haltung hat allerdings auch eine ganz persönliche Vorgeschichte.

Ich kenne auch die andere Seite von Alkohol. In meiner Jugendzeit musste ich erfahren, was Alkohol aus Menschen machen kann. Mein Vater war Alkoholiker.

Eine positive Sache hat er aus der Krankheit seines Vater mitgenommen: "Mir ist früh klar geworden, dass ich nicht so leben möchte, wie es mein Vater damals gemacht hat", sagte er dem Portal. Ihm sei es wichtig, nicht von einer Droge abhängig zu sein, so Eloy de Jong weiter. Dabei denkt er vor allem an seine eigene Vorbildfunktion. "Ich möchte, dass unsere Tochter Indy später so positiv wie möglich an ihre Kindheit zurückdenken kann."