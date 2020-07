Er ist von keiner Schlagerparty mehr wegzudenken: Eloy de Jong eilt mit seiner Musik von Erfolg zu Erfolg. Mit den Riesenhits seines ersten Albums "Kopf aus - Herz an" wie etwa "Schritt für Schritt", "Liebe kann so weh tun“ gemeinsam mit Marianne Rosenberg und dem Titelsong des Albums begeisterte er seine Fans überall. Nun folgt am 14. August sein zweites Werk "Auf das Leben - fertig - los!".