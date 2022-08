Auf seinem neuen Album zeigt sich Eloy auch rein optisch von einer anderen - seiner lockeren - Seite. Während er auf seinen ersten beiden Plattencovern noch im schicken Anzug zu sehen war, tut es jetzt auch ein schlichtes weißes T-Shirt und auch seine Tattoos kommen zum Vorschein.

Eloy zusammen mit seiner Tochter Indy. Bildrechte: imago/Christian Schroedter Neben den Namen seiner Tochter und seines verstorbenen Sohnes Milon, findet sich auf dem Arm des ehemaligen "Caught in the act"-Stars auch ein Tattoo für seine Mama. "Mama, jij leerde mij, wat liefde is…", heißt es da auf Niederländisch. Eloy übersetzt es uns mit "Mama, du hast mir gezeigt, was es heißt zu lieben".



Doch nicht nur das, auch ein Song auf dem Album ist seiner Mama gewidmet: "Was es heißt zu lieben". Wie es dazu kam und warum ihm seine Mama so wichtig ist, hat er uns im Interview verraten:

Ich hatte also erst das Tattoo und dann habe ich gesagt, sie verdient auch ein Lied. Ohne meine Mama wäre ich nicht der Mann, der ich jetzt bin, hätte ich auch Indy nicht die Liebe geben können. Sie hat mich also gelehrt, was es heißt bedingungslos zu lieben.

Gehört habe sie den Song bisher aber noch nicht, verrät uns der 49-Jährige weiter. "Ich habe ihr alle Songs vorgespielt, aber das Lied noch nicht. Ich warte noch auf den richtigen Moment. Sie hat schon geweint, als ich ihr das Tattoo gezeigt habe."

"Sie war meine Rettung"

Der junge Eloy, während seiner Zeit bei "Caught in the act". Bildrechte: IMAGO Doch woher kommt diese überbordende Liebe zur Mama? Eloy hatte es als Kind und Jugendlicher nicht leicht. Gerade das Verhältnis zu seinem Vater war schwierig, wie er schon in seiner Biografie "Egal was andere sagen" beschreibt. Sein Vater drangsalierte ihn schon als Kind und akzeptierte ihn einfach nicht so, wie Eloy war. Nach seinem Outing wurde es noch schwerer. Er habe ihn danach regelrecht verachtet, schrieb Eloy in seinem Buch. War seine Mama also auch wegen der Schwierigkeiten mit seinem Vater so wichtig, fragen wir ihn. Seine Antwort fällt eindeutig aus:

Sie war meine Rettung, mein Ufer, mein Anker. Ohne meine Mama hätte ich es viel schlimmer gehabt. Es war nicht einfach bei uns, auch nicht für meine Mama und auch nicht für meine Schwester, aber sie war da unsere Rettung. Ich bin ihr ewig dankbar.

Doch so schwierig das Verhältnis zu seinem Vater auch war, rückblickend sieht Eloy gelassener und mit einer gewissen Milde auf seinen bereits verstorbenen Vater zurück. "Auch schwierige Sachen können Positives bewirken. Ich versuche aus allem etwas zu lernen", sagt er und meint sogar, auch etwas von ihm übernommen zu haben: "Diese Leidenschaft etwas zu erreichen, habe ich wohl von ihm. Das konnte ich jahrelang nicht zugeben, weil er das Böse und Mama das Gute war. Er hatte auch positive Seiten, nur hat er die nie gezeigt, als er noch gelebt hat."

Drittes Solo-Album