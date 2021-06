Stolz zeigt Schlagerstar Eloy de Jong auf einem Foto die Straße hinunter und lächelt in die Kamera. Der Grund: In seiner Heimatstadt Utrecht in den Niederlanden befindet sich seit kurzem der längste Regenbogenradweg der Welt. 570 Meter misst der sogenannte "Regenboogfietspad", der in beide Richtungen befahren werden kann. Und der farbenfrohe Weg hat eine wichtige Bedeutung: Der Regenbogen steht als Symbol für Toleranz und Akzeptanz und ist ein internationales Zeichen für Gleichberechtigung. Eloy de Jong freut sich über mehr Farbe bei sich zu Hause: