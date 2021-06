Seit dem 8. Juni ist Eloy de Jong Schirmherr der Stifung "Sternenzauber und Frühchenwunder e.V." . Der Verein unterstützt die Eltern von Sternenkindern , ist Ansprechpartner in dieser so schweren Zeit und versucht, Trost zu spenden. Auf seiner Homepage heißt es: "Kein Elternteil muss allein trauern, kein Sternchen wird vergessen." Für die Familien von zu früh geborenen Babys vermittelt der Verein Kontakte zu regionalen Frühchengruppen, außerdem wird liebevoll Frühchenkleidung angefertigt. Für Eloy ist es eine Herzensangelegenheit, Schirmherr des Vereins zu sein.

Eloy de Jong auf der Bühne. Bildrechte: imago/Future Image

Am 8. Juni wäre Eloy's Sohn Milon zehn Jahre alt geworden.

Eloy de Jong, sein Partner Ibo und eine gute Freundin hatten 2010 eine Co-Elternschaft vereinbart. Im Laufe der Schwangerschaft zeigte sich, dass Zwillinge die Welt kommen werden. In der 24. Schwangerschaftswoche machte die Freundin Urlaub auf Curaçao und dort kam Milon viel zu früh auf die Welt. Die ansässige Klinik war technisch nicht für die Betreuung von Frühchen ausgerüstet, der kleine Junge lebte nur fünf Stunden. Eloy und Ibo brachten die Freundin in eine Spezialklinik, die auf Frühgeburten spezialisiert ist. Indy blieb noch neun Tage im Bauch ihrer Mutter und ist heute ein gesundes Mädchen.