Eloy de Jong ist ein absoluter Familienmensch. Der niederländische Sänger ist eigentlich ein Strahlemann. Wenn es einem seiner Liebsten jedoch nicht gut geht, dann geht ihm das sehr, sehr nahe. Und so fiel sein diesjähriger Neujahrs-Post auf seinem Instagram-Kanal nicht so fröhlich und optimistisch aus, wie seine Fans es von ihm gewohnt sind.

Eloy mit seiner Tochter Indy. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Eloy de Jong hat vor zehn Jahren seinen kleinen Sohn Milon verloren. Für den ehemaligen "Caught In The Act" (CITA)-Star war das die wohl schlimmste Tragödie in seinem Leben. Der kleine Junge wurde zu früh geboren und starb fünf Stunden nach der Geburt. Eloy de Jong, sein Partner Ibo und eine Freundin hatten 2010 eine Co-Elternschaft vereinbart, bald stellte sich heraus, dass die junge Frau Zwillinge erwartet. Die Zwillingsschwester von Milon, Indy, blieb noch länger im Bauch der Mutter und ist heute ein gesundes Mädchen, das Eloy und Ibo adoptiert haben. Sie lebt teilweise bei ihrer Mutter und teilweise bei ihren Vätern. Seit vorigem Jahr ist der Sänger Schirmherr der Stifung "Sternenzauber und Frühchenwunder e.V.". Der Verein unterstützt die Eltern von Sternenkindern, ist Ansprechpartner in dieser so schweren Zeit und versucht, Trost zu spenden. Für Eloy ist es eine Herzensangelegenheit, Schirmherr des Vereins zu sein.