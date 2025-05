Eloy de Jong ist gerade viel unterwegs. Am Freitag, den 9. Mai, kommt sein neues Album "Stärker" auf den Markt, dementsprechend viele Termine hat der 52-Jährige derzeit. Die Zeit mit seiner Familie dürfte dabei etwas auf der Strecke bleiben. Vielleicht auch ein Grund, warum ihn sein Mann Ibo und seine 13-jährige Tochter Indy nun mit einer Videobotschaft in einer TV-Sendung überrascht haben - und das obwohl die beiden eigentlich das Rampenlicht eher meiden.

In der Landesschau Baden-Württemberg beim SWR, wo Eloy de Jong zu Gast war, hieß es dann plötzlich: "Hey Papa, Überraschung." Ibo und Indy saßen zusammen am Wohnzimmer-Tisch und schickten Eloy einen emotionalen Gruß.

In der Sendung reagierte Eloy dann auch ganz angefasst. Damit hat er offensichtlich nicht gerechnet: "Wie süß! Ibo macht so etwas wirklich niemals, wirklich cool", sagte der Sänger.

Schon zuvor sprach er in der Sendung nicht nur über sein kommendes Album, sondern auch über seinen familiären Rückhalt. "Das ist meine Basis, mein Leben" , so der Sänger. "Ich liebe es unterwegs zu sein, meinen Beruf zu machen, aber am Glücklichsten bin ich, wenn ich dann wieder zu Hause bin."

Er selbst sei in seiner Kindheit und Jugend immer auf der Suche nach Ruhe und Harmonie gewesen. Doch gerade das schwierige Verhältnis zu seinem Vater hat das nicht immer immer ermöglicht. Umso schöner dürfte es für den ehemaligen "Caught in the Act"-Star sein, dass er jetzt seinen eigenen familiären Ruhepol hat. Und dort ist er nicht der Sänger Eloy, sondern in erster Linie der Familienmensch Eloy.