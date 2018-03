Eloy de Jong sorgte bei Florian Silbereisens Show "HEIMLICH - DIE GROSSE SCHLAGERÜBERRASCHUNG" für einen der emotionalsten Momente der Gala. Das Ex-Mitglied der Boyband "Caught in the Act" performte den Song "Egal was andere sagen", die deutsche Version des "Boyzone"-Hits "No matter what". Der Song war das Motto, unter dem Eloy und "Boyzone"-Sänger Stephen Gately 1999 ihre Liebe zueinander bekannten. Damit waren sie die ersten Boy-Group-Mitglieder, die öffentlich zu ihrer Homosexualität standen.