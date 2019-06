Jetzt auch als Tanz-Version: "Kopf aus, Herz an" von Eloy de Jong Bildrechte: Telamo/Germann Popp

Für Amira Aly war der Auftritt in Eloy de Jongs Video eine echte Premiere und "mal was anderes", wie sie gegenüber BILD verrät. Und als Oliver Pocher vom Engagement seiner Liebsten hörte, da wollte auch er nicht fehlen ... Schlager sei zwar nicht wirklich sein Ding, doch Eloy de Jong kenne er bereits aus seinen CITA-Tagen - und vor seinem Erfolg habe er großen Respekt.



Tanz-Edition von Erfolgsalbum "Kopf aus, Herz an"



Mit "Kopf aus - Herz an ... und tanz Samba!" hat Eloy de Jong einen ersten Vorboten seines für den 21. Juni angekündigten Albums veröffentlicht. Dabei handelt es sich um kein wirklich neues Album, sondern eine Neuausgabe seines Erfolgs-Longplayers "Kopf aus, Herz an" - doch allerhand Neues hat es dennoch zu bieten. Denn neben dem Original-Album und vier wirklichen brandneuen Hits gibt's seine "alten" Songs allesamt in neuem Gewand, tanzbar gemacht durch unterlegte Tango-, Rumba-, Walzer- oder auch Cha-Cha-Cha-Rhythmen. Kein Wunder, immerhin war Eloy de Jong in seinen jungen Jahren niederländischer Jugendmeister in lateinamerikanischen Tänzen ... Die nächste Sommerparty kann kommen!