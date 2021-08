Auch wenn es so wirkt, als sei Eloy de Jong seit Jahrzehnten erfolgreich im Schlagergeschäft unterwegs, so sind es gerade einmal vier Jahre. Ende August 2017 veröffentlichte der Ex-Caught-in-the-Act-Sänger damals seine erste deutschsprachige Single "Regenbogen". Wenige Wochen vorher war er in den Promi Big Brother-Container gezogen, um mediale Aufmerksamkeit für den Start seiner Solo-Karriere zu bekommen. Auch wenn er kurz vor dem Finale scheiterte und am 14. Tag rausgewählt wurde, denkt Eloy noch heute mit unterschiedlichen Gefühlen an die Zeit zurück. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verriet er nun, dass er die aktuelle Staffel der Show nicht im Fernsehen verfolgt, nur gelegentlich Videos auf seinen Social Media-Kanälen anschaut. Er fühlte sich von der Produktion damals zwar nicht schlecht dargestellt, aber da er nicht zu den Streithähnen zählte, war seine Sendezeit auch eher begrenzt.

Was ich immer schade finde bei solchen Formaten, dass die Riesen-Streits immer gezeigt werden. Ich hab dort nie den großen Streit gemacht. Das war nie mein Ding. Es gibt schönere Geschichten, als Leute, die sich streiten. Ich wollte ich selbst sein. Das habe ich schon vorher gesagt und das haben die Menschen auch erkannt. Eloy de Jong

Stattdessen habe sich Eloy eher um den Haushalt gekümmert und das Essen vorbereitet. Doch den Sendungsmachern war das wohl zu wenig.

Ich war damals etwas überrascht. Ich liebe es, sorgsam zu sein, zu kochen, das Haus sauber zu machen. Ich habe zu Ibo gesagt, ich habe fast jeden Tag gekocht. Wir haben manchmal aus Nichts eine schöne Suppe gemacht. Aber das waren offenbar keine tollen Geschichten und das haben die auch nicht gezeigt. Eloy de Jong

Eloy mit seinr Tochter Indy. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA Stattdessen seien es vor allem Gespräche über den Tod seines Kindes, sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und seine Homosexualität gewesen, die dem Zuschauer präsentiert wurden. Und ausgiebige Bad-Szenen seien noch heute im Internet zu finden. Eloy habe während der Show keinen Heel daraus gemacht, dass er nackt in die Dusche stieg und sich minutenlang kräftig einseifte. Man fände ihn immer noch auf ganz komischen Seiten im Internet, sagt er lachend.



In Zukunft will der erfolgreiche Schlagersänger aber nicht nochmal in ein solches Reality-Format gehen – das habe er für sich beschlossen. Denn die Bedingungen seien hart. "Ich bin wirklich happy, dass es vorbei ist. Das Alleinsein und mit unbekannten Leuten in einem Raum sein und nicht selbst entscheiden, was du machst, das ist schon krass."