"Ich bin sehr, sehr happy, dass du das heute mit mir gemacht hast", sagte ein strahlender DJ Ötzi nach dem gemeinsamen Auftritt beim Adventsfest zu seiner Tochter Lisa-Marie. Zusammen sangen die beiden "Happy Xmas - War is over" - ein Weihnachts- und Friedenslied aus der Feder von Musik-Legende John Lennon. Damit sorgten sie nicht nur für Gänsehaut in der Halle, sondern sicher auch bei vielen Zuschauern zuhause vor den Bildschirmen.