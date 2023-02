Leider sind wir gezwungen, aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des örtlichen Veranstalters, das am 18. März in Siegen geplante Konzert zu verschieben.

Zum Glück, so Beatrice weiter, sei es ihrem großartigen Team gelungen, die Show zu retten und zu einem Teil ihrer "Volles Risiko"-Tour zu machen. Der neue Termin sei nun der 16. November 2023. Sie freue sich, dass alle gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten und alle im November gemeinsam in Siegen feiern werden.

Beatrice Egli moderiert hier ihre eigene TV-Show. Bildrechte: dpa

Im vorigen Sommer veröffentlichte Beatrice Egli ihr aktuelles Album "Volles Risiko", das ihr einen erneuten Karriereschub bescherte. Mit dem Titel-Song will Beatrice Egli anderen Mut machen, für sich einzustehen. Dieses Lied, so Beatrice in einem Video auf ihrem Youtube-Kanal, drücke aus, was sie sich wünsche. Nämlich: "Alles loszulassen und nochmal alles zu riskieren."