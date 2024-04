Florian Silbereisen ist mit seiner Tour "Das große Schlagerfest XXL" unterwegs und mit ihm jede Menge angesagte Schlagerstars. Auch Eric Philippi und seine Freundin Michelle sind dabei. Für den 27-Jährigen endete die Performance am 5. April in Magdbeburg jedoch im Krankenhaus. Wie das Portal schlagerparadies.de berichtet, zog sich der 1,88 Meter große Sänger unter der Bühne an einem Stahlträger eine Platzwunde zu. Anstatt seinen nächsten Song auf der Bühne zu präsentieren, ging es für Eric ins Krankenhaus, die Wunde musste genäht werden.