Der ganz große Traum Eric Philippi gewinnt die Schlagerchallenge.2021

Was für eine Spannung, was für große Emotionen: Bei der Schlagerchallenge.202 1 ging es für die Schlager-Newcomer Romy Kirsch und Eric Philippi um ihren ganz großen Traum. Bei der Eurovisionsshow, präsentiert von Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen, hatten die beiden jungen Künstler die Chance, ein eigenes Konzert zu gewinnen, das im Anschluss an die Show im Ersten im MDR übertragen wurde.

Ein echtes Schlager-Duell also, bei dem sich Romy und Eric in verschiedenen Diszplinen messen mussten. Natürlich mussten sie sich dieser Herausforderung nicht allein stellen - mit Beatrice Egli und Ross Antony standen ihnen zwei absolute Schlager-Topstars als Mentoren zur Seite und sie hatten ihre Familien und Freunde als Unterstützung mit dabei. Zu den Herausforderungen zählten Kategorien wie Schlager-Cover, Schlager-Ballade und Party-Schlager. Beurteilt wurden die beiden von den ganz großen der Schlagerbranche wie etwa Howard Carpendale, Ben Zucker und DJ Ötzi - und am Schluss vom Publikum per Telefonvoting.