Am vergangenen Freitagabend war Eric Philippi in der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast. Nur einer von vielen Terminen, die der 1997 geborene Musiker seit seinem umjubelten Sieg bei Florian Silbereisens Schlagerchallenge Anfang September hatte. Doch in der Talkshow gab der Sänger noch einmal einen tiefen Einblick in seine Seele und die Meilensteine seiner noch jungen Musikkarriere. Im Talk mit Moderatorin Kim Fisher erzählt er von den Menschen, die ihm den Weg auf die Showbühne geebnet haben. Einen hebt er dabei besonders hervor und für viele Schlagerfans dürfte es überraschend sein, denn es handelt sich um kein Familienmitglied oder besten Freund - es geht um seinen ehemaligen Chef. Er spielte einst auf dessen Geburtstagsfeier und das wurde zu einem der Wendepunkte in seinem Leben: