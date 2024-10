Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Im Talk mit Christin Stark Eric Philippi: "Es hat sich sehr viel verändert in meinem Leben"

04. Oktober 2024, 13:53 Uhr

Eric Philippi hat sich in letzter Zeit rar gemacht. Der Fokus lag voll auf seinem zweiten Album, was bereits in den Startlöchern steht. Welchen Einfluss seine Partnerin Michelle auf die neue Musik hat, darüber spricht er mit Christin Stark in der neuen Ausgabe von "Die Schlager des Monats".