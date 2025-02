Eric Philippi sagt Konzert in Köln ab.

Da ich bis heute meine größeren Band-Konzerte selbst organisiere und weiß, mit welch enormem Aufwand diese verbunden sind, habe ich mich dazu entschlossen, das Konzert am 30.03. in Köln/Gloria abzusagen.

In einem Interview mit "Meine Schlagerwelt" hatte Eric gesagt, dass er Künstler sei und Künstler seien oft in sich gekehrt. Er sei, er möchte nicht sagen, traurig, aber er überdenke sehr vieles. In einem Instagram-Post anlässlich seines 28. Geburtstages am 2. Januar 2025 schrieb er:

"In einer Zeit, in der uns so viele Themen auseinander zu reißen drohen, möchte ich euch an eines erinnern: Zusammenhalt ist unser stärkstes Gut. Politik, soziale Themen oder auch das persönliche Miteinander – am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot. Lasst uns Brücken bauen, anstatt Mauern zu errichten."