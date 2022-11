Eric Philippi 2021 bei seinem Auftritt in der Schlagerchallenge.

Eric Philippi 2021 bei seinem Auftritt in der Schlagerchallenge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wir im Saarland sagen immer: Großes entsteht im Kleinen. So ist es für mich auch. Ich brauche immer ein bisschen Ruhe, um neue Ideen zu schöpfen. Wenn man die nicht hat, entstehen meistens auch nicht so gute Songs, weil das braucht ja auch ein bisschen Zeit und Liebe.

Die hat er sich nun genommen und so wird schon bald neue Musik erscheinen. Ein zweites Album steht da zum Beispiel in den Startlöchern. Vorher werde es aber auch noch etwas Weihnachtliches für seine Fans geben, verrät er im Interview. Was da konkret erscheint, bleibt vorerst aber noch sein Geheimnis.