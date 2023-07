Wenn es still um mich ist, dann wissen vor allem meine Freunde, meine Familie, meine Fans, dass jetzt gerade Großes entsteht. Eric Philippi Meine Schlagerwelt

Großes und gute Ideen brauchen Zeit. Ohne sich mal kurz rauszunehmen, sich selbst neu zu finden, entstehen keine guten Songs, keine neuen Ideen. Eric Philippi Meine Schlagerwelt

Eric Philippi in einer Fernsehshow. Bildrechte: IMAGO Doch seine Auszeit hat dich definitiv gelohnt. "Deshalb freue ich mich umso mehr, dass mein neues Album jetzt fertig ist. 'Wir bleiben noch' heißt es und kommt spätestens nächstes Frühjahr heraus. Es ist auf jeden Fall "Schockverliebt 8.0", schwärmt der 26-jährige.



Dabei war sich Eric Philippi gar nicht so sicher, wie es weitergehen wird. Bereits auf Instagram erzählte er seinen Fans in einem emotionalen Posting von seinen Gedanken. "In den letzten beiden Jahren ist einfach so verdammt viel passiert und ich habe mir nächtelang die Frage gestellt, wie es weitergeht! […] Ich habe Tränen geweint - manche vor Freude, manche aus Schmerz!"