Eric Philippi hatte seinen Fans im Saarland versprochen, ihnen exklusiv die Songs für sein neues Album vorzustellen. Kein Wunder, dass das Konzert des Musikers am 5. November im Theater am Ring in Saarlouis mit Spannung erwartet wurde. Dass er sich eine Zeit lang zurückgezogen hatte, schienen ihm seine Anhänger nicht übel genommen zu haben: Der Theatersaal war ausverkauft, die Plätze nicht immer besetzt, da es das Publikum nicht auf den Sitzen hielt.