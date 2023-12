Eric Philippi hat nicht nur das Herz von Schlagersternchen Michelle (51) erobert , sondern in der Schlagerszene in den letzten zwei Jahren auch viele Freunde und Vertraute gefunden. Der Mann mit der tiefen, warmen James Dean-Stimme, der 2021 seinen Durchbruch mit „Schockverliebt“ hatte, ist mittlerweile aus dem Schlager nicht mehr wegzudenken.

„Weil man sagt ja immer: Wenn man das teilt, was schön ist, dann wird Freude doppelt so groß und das ist auch hinter der Bühne so.“

Und wie heißt es so schön: „Guten Freunden gibt man ein Küsschen“ – oder eben einen Song. Denn Eric schreibt und produziert auch für seine Schlagerkollegen. „Dadurch, dass sich Freundschaften bilden, entstehen natürlich auch Themen, die man untereinander bespricht, wenn man telefoniert, wenn man sich in einem ruhigen Umfeld trifft. Daraus ergeben sich dann oft Songs und Gedanken.“

Dabei falle es ihm sogar oft leichter, Lieder für andere Künstler zu komponieren, weil er sich in andere Welten sehr gut hineindenken könne und seine eigenen Songs oft sehr autobiografisch seien. Um einen guten Song zu schreiben, wolle er aber vorher mit den Leuten sprechen, denn es sei ihm wichtig, zu wissen, was in deren Welt gerade vorgeht. „Das ist mir ganz wichtig und das funktioniert dann meistens über WhatsApp, Telefon oder Mail“, erklärt der 26-jährige.



Neben all der Freundschaft vergisst er aber seine eigene Karriere nicht. Sein neues Album „Wir bleiben noch“ erscheint im Frühjahr 2024 und wir dürfen gespannt sein, welche Geschichten aus seinem Leben er darauf erzählt.