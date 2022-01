Ireen Sheer Anfang der 70er-Jahre. Bildrechte: dpa

Mit der Nachricht teilt sie außerdem ein Stück aus ihrem aktuellen Song und stürzt sich somit direkt wieder in die Arbeit. Kein Wunder, wenn man so lange auf der Bühne steht, wie Ireen Sheer. Seit unglaublichen 60 Jahren singt und tanzt die gebürtige Engländerin auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Betreten hat sie diese im zarten Alter von zwölf Jahren bei einem Talentewettbewerb. Kurz vor Weihnachten 2021 hat die Sängerin in Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Sofort vorbei ist Ireen Sheers Karriere aber noch nicht. Am 14. Januar ist nun ihr Abschiedsalbum erschienen. Eingestiegen ist "Auf Wiedersehen und Goodbye" auf Platz vier der Albumcharts. Für Ireen Sheer, die gerade im Krankenhaus war, eine Riesen-Überraschung.