Ross Antony und sein Ehemann Paul Reeves. Bildrechte: imago images/Future Image

Die Fans von Ross Antony wissen, dass der Sänger und Moderator seit 2006 mit seinem Paul in einer in Deutschland eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. 2017 folgte dann die offizielle Hochzeit, wenige Wochen nachdem entschieden wurde, dass in Deutschland auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Jetzt postet der 49-Jährige auf seiner Facebookseite ein Foto, auf dem er seinem Paul ein Küsschen auf die Wange gibt, dahinter ist eine Buchstabenkette mit der Aufschrift "Just Married" zu sehen.