Seine "Volks Rock'n'Roll-Shows" im Münchner Olympiastadion sind legendär: Am 16. Juni 2018 wird Andreas Gabalier zum dritten Mal das Münchner Publikum zum Kochen bringen. Im vergangenen Jahr lockte er ganze 70.000 Fans in die Münchner Sportstätte - und stellt damit einen Rekord auf. Trotz Regen sorgte Gabalier für ein ausverkauftes Stadion und über drei Stunden beste Stimmung.



Im kommenden Jahr wird der "Volks Rock'n'Roller" die Großkonzerte nicht nur auf die Bayerische Landeshauptstadt beschränken. Geplant ist eine Stadiontour, die ihn durch mindestens sieben deutsche Städte führt - und die wird es in sich haben."Gigantische Bühnenbilder und eine internationale Showinszenierung bieten ihm den professionellen Rahmen, der den Vergleich mit internationalen Weltstars nicht scheuen braucht", versprechen die Tourveranstalter Manfred Hertlein und Semmel Concerts. Der Online-Vorverkauf für Gabaliers Stadiontour 2019 startet am 23. Mai 2018, zwei Tage später beginnt der allgemeine Vorverkauf.