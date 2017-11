Johanna Mross besucht Vater Stefan am Set von "Immer wieder sonntags" (2016) Bildrechte: IMAGO

Ehe man sich versieht ... sind die Kinder (fast) erwachsen! Genau so dürfte es gerade Stefanie Hertel gehen. Zur Verleihung der "Goldenen Henne" flanierte die sympathische Moderatorin nicht "nur" an der Seite von Ehemann Lanny Lanner über den Roten Teppich, dieses Mal war auch Tochter Johanna mit von der Partie - und genoss ihren allerersten Auftritt auf einem Roten Teppich.



Jetzt legt die gemeinsame Tochter von Stefanie Hertel & Stefan Mross nach. Bislang hat sie ihre berühmten Eltern zwar hin und wieder an TV-Sets besucht, in den Fernsehsendungen selbst ist sie jedoch nie in Erscheinung getreten. Mit "Der großen Show der Weihnachtslieder" wird sich das nun ändern: TV-Premiere für Johanna Mross! Gemeinsam mit Mutter Stefanie und Großvater Eberhard wird die 16-Jährige ein Lied aus dem "Geist der Weihnacht" singen.



Für das Musical nach Charles Dickens' "A Christmas Carol" stehen die drei "Hertels" vom 8. bis 26. Dezember im Theater Nordhausen auf der Bühne: Stefanie Hertel als Engel der Weihnacht, Eberhard als Mr. Fezziwig - und Johanna in der Rolle des Timmy. Drei Generationen in einem Stück - wenn das mal keine perfekte Weihnachtsüberraschung ist und ein besonders schöner Einstieg ins Showgeschäft obendrein.